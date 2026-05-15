Переход из самолета в аэропорт Уфы станет быстрее

Сроки удалось сократить за счет работы в выходные и праздничные дни, с посменными бригадами строителей.

«Переустройство галереи прилета исключит подъем прилетевших пассажиров на третий этаж и значительно сократит время их прохода в багажное отделение», – пояснил генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

Напомним, до 2030 года планируют полностью обновить аэродромную инфраструктуру столичной авиагавани. На эти цели направят миллиард рублей. Вопрос Глава Башкирии Радий Хабиров обсуждал с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым, писал «Башинформ».