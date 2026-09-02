Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт на маршруте троллейбуса №16

На оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков озвучил сроки завершения ремонта на улице Комсомольской, из-за которого частично приостановили работу троллейбуса №16. Электросоставы не могут ездить в районе Воскресенского собора. В «УфаГЭТ» пообещали закончить работы в ближайший месяц.

«Ремонт проводится последовательно, осталось еще два участка. До конца сентября – начала октября работы должны завершить», – подчеркнул Дмитрий Черенков.

Ранее садоводы Уфы пожаловались, что у них нет безопасного и бесплатного спуска к паромной переправе на «Трамплине».