Стало известно, когда в Уфе завершится ремонт на маршруте троллейбуса №16

На оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков озвучил сроки завершения ремонта на улице Комсомольской, из-за которого частично приостановили работу троллейбуса №16. Электросоставы не могут ездить в районе Воскресенского собора. В «УфаГЭТ» пообещали закончить работы в ближайший месяц.
«Ремонт проводится последовательно, осталось еще два участка. До конца сентября – начала октября работы должны завершить», – подчеркнул Дмитрий Черенков.
Ранее садоводы Уфы пожаловались, что у них нет безопасного и бесплатного спуска к паромной переправе на «Трамплине».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.