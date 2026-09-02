В Уфе садоводы пожаловались на отсутствие безопасного спуска к «Трамплину»

Садоводы в башкирской столице обратили внимание, что нет безопасного и бесплатного спуска к речной переправе «Трамплин». Горожане просят оборудовать лестницу с перилами. Вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города.
Напомним, что там работает единственная в столице канатная дорога. Разовый спуск обходится в 75 рублей, а пенсионерам в 40 рублей в одну сторону. Она пользуется популярностью, прежде всего, у дачников, которые переправляются в многочисленные сады в Дудкино. Те, кто не готов платить за «канатку» вынуждены спускаться по необорудованным тропинкам.
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