В Уфе садоводы пожаловались на отсутствие безопасного спуска к «Трамплину»

Садоводы в башкирской столице обратили внимание, что нет безопасного и бесплатного спуска к речной переправе «Трамплин». Горожане просят оборудовать лестницу с перилами. Вопрос обсудили на оперативном совещании в администрации города.

Напомним, что там работает единственная в столице канатная дорога. Разовый спуск обходится в 75 рублей, а пенсионерам в 40 рублей в одну сторону. Она пользуется популярностью, прежде всего, у дачников, которые переправляются в многочисленные сады в Дудкино. Те, кто не готов платить за «канатку» вынуждены спускаться по необорудованным тропинкам.