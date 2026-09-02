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08:36 (UTC+5), 02 Сентября 2026

Начальник ГАИ Башкирии предупредил о масштабной акции

На территории республики стартовало масштабное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога в школу».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Как сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, важно в начале нового учебного года сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге и выработать осознанное отношение к соблюдению ПДД.

«В этот период особое внимание будет уделено адаптации юных участников дорожного движения к изменившейся транспортной обстановке после летних каникул, а также обеспечению безопасности маршрутов следования детей в образовательные организации и обратно», — пояснил Владимир Севастьянов.

Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами и представителями родительских сообществ проведут:

  • тематические занятия и инструктажи в школах и дошкольных учреждениях;
  • практические тренинги по безопасному переходу проезжей части;
  • рейдовые мероприятия около образовательных организаций;
  • информационно‑разъяснительную работу с родителями о необходимости контроля за передвижением детей и демонстрации личного примера соблюдения ПДД.
«Призываем всех участников дорожного движения проявить особую внимательность вблизи школ, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Помните: безопасность детей — наша общая ответственность!» — подчеркнул главный госавтоинспектор республики.

Ранее в ГАИ Башкирии прокомментировали резонансное задержание мотоциклиста.

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