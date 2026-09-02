Начальник ГАИ Башкирии предупредил о масштабной акции

Как сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, важно в начале нового учебного года сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге и выработать осознанное отношение к соблюдению ПДД.
«В этот период особое внимание будет уделено адаптации юных участников дорожного движения к изменившейся транспортной обстановке после летних каникул, а также обеспечению безопасности маршрутов следования детей в образовательные организации и обратно», — пояснил Владимир Севастьянов.
Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами и представителями родительских сообществ проведут:
«Призываем всех участников дорожного движения проявить особую внимательность вблизи школ, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Помните: безопасность детей — наша общая ответственность!» — подчеркнул главный госавтоинспектор республики.
Ранее в ГАИ Башкирии прокомментировали резонансное задержание мотоциклиста.
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