И.о. мэра Уфы поручил муниципалитетам убирать последствия урожаев

И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил главам городских районов обратить внимание на контейнерные площадки, которые в конце лета и осенью зачастую оказываются заваленными растительными отходами.
— Осенью нагрузка на систему сбора ТКО всегда возрастает — ботва, ветки, остатки урожая. Напомню, об этом на этой неделе говорил премьер-министр. Понимаю, что это не входит в тарифы регоператоров, но мы должны обеспечивать чистоту всеми имеющимися силами. Надо будет подумать на будущее — может, увеличить количество контейнеров или количество самих площадок, — сказал Рустам Шарипов.
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