В Башкирии назвали дату готовности мест сбора ТКО

Создание новых контейнерных площадок и ремонт существующих должны быть завершены к 15 ноября. Таково поручение премьер-министра муниципалитетам, которое Андрей Назаров озвучил на совещании в правительстве. Глава кабмина отметил, что «в целом по республике график выдерживается, но есть муниципалитеты, которые притормозили».

До 11 сентября нужно обеспечить привязку источников образования отходов к местам накопления в федеральной государственной информационной системе учета ТКО.

«За 8 месяцев муниципалитеты закупили 652 контейнера на замену при плане 370. По дополнительным контейнерам тоже плюс: 181 единица при плане 133. Что касается новых площадок — созданы 82 при плане 79», — сообщил замминистра экологии РБ Шамиль Фаррахов.

Премьер-министр указал, что вопрос нехватки контейнеров особенно стал заметен сейчас, когда в садах поспели урожаи — растительные отходы зачастую складируют рядом с переполненными баками.

Также глава правительства поручил решить проблему бесхозных дорог к полигонам в Калтасинском и Мишкинском районах. Они настолько разбиты, что на них застревает коммунальная техника. Дороги нужно поставить на баланс и привести их в порядок.

Ранее в кабмине обсуждали вывоз ТКО с туристических территорий.