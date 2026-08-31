Понедельник, 31 Августа 2026
Уфа
+16 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:45 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Башкирии назвали дату готовности мест сбора ТКО

Завершить модернизацию контейнерных площадок следует к 15 ноября.

Фото: минЖКХ РБ | соцсети
Элина Ахметова
Прослушать статью:

Создание новых контейнерных площадок и ремонт существующих должны быть завершены к 15 ноября. Таково поручение премьер-министра муниципалитетам, которое Андрей Назаров озвучил на совещании в правительстве. Глава кабмина отметил, что «в целом по республике график выдерживается, но есть муниципалитеты, которые притормозили».

До 11 сентября нужно обеспечить привязку источников образования отходов к местам накопления в федеральной государственной информационной системе учета ТКО.

«За 8 месяцев муниципалитеты закупили 652 контейнера на замену при плане 370. По дополнительным контейнерам тоже плюс: 181 единица при плане 133. Что касается новых площадок — созданы 82 при плане 79», — сообщил замминистра экологии РБ Шамиль Фаррахов.

Премьер-министр указал, что вопрос нехватки контейнеров особенно стал заметен сейчас, когда в садах поспели урожаи — растительные отходы зачастую складируют рядом с переполненными баками.

Также глава правительства поручил решить проблему бесхозных дорог к полигонам в Калтасинском и Мишкинском районах. Они настолько разбиты, что на них застревает коммунальная техника. Дороги нужно поставить на баланс и привести их в порядок.

Ранее в кабмине обсуждали вывоз ТКО с туристических территорий.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru