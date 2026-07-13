В правительстве Башкирии обсудили ход реформы обращения с ТКО

Как отметил в канале Макс премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, в целом система работает.
«Даже в период ограничений по топливу ситуация с вывозом отходов оставалась контролируемой, оперативный штаб при правительстве ежедневно мониторит обстановку, — подчеркнул Андрей Назаров. — По большинству показателей республика в «зеленой зоне»».
Тем не менее, в регионе есть вещи, которые продолжают беспокоить, добавил глава кабмина.
«Если на территории несколько дней копится мусор, мы хороним все свои достижения, даже самые серьезные. Жителям все равно, кто вызвал сбой — подрядчик, регоператор или муниципалитет. Сначала решаем проблему, потом разбираемся, кто виноват», — заявил Андрей Назаров.
Отдельный вопрос — учет контейнерных площадок. Некоторые муниципалитеты их имеют, но не вносят данные в «ТКО-Башкортостан 2.0». В итоге нет полной картины, страдает управление и рейтинг.
«Поручил срочно провести инвентаризацию и наладить работу в системе, — сообщил премьер-министр правительства РБ. — То же касается сплавных маршрутов. Ежегодно за сезон 80 тысяч туристов сплавляются по нашим рекам. Приняли Концепцию развития сплавного туризма до 2035 года. В ней прописали рекомендации по соблюдению экологических норм на сплавных маршрутах. Поручил проработать вопросы введения целевого сбора за рекреационное использование и организации подъездных путей к площадкам».
Между тем, обеспечение отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами топливом, реализацию инфраструктурных проектов и состояние контейнерных площадок обсудили на штабе по организации системы обращения с ТКО под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
Особое внимание уделили работе регоператоров и обеспечению топливом спецтехники. 7 июля этот вопрос рассматривался на совещании у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. Предложения Минприроды России о приоритетном обеспечении техники для ТКО топливом получили поддержку.
«Сейчас нам нужно выступить единым фронтом для решения данной проблемы. Министерство в данном случае выступает для регионов опорой и поддержкой. От вас нужна оперативная и достоверная информация о реальной ситуации на местах», — сказал Александр Козлов.
Для ежедневного мониторинга регионы передают данные о запасах топлива, действующих лимитах, стоимости и возможных рисках для бесперебойной работы отрасли.
На данный момент в сфере обращения с отходами задействовано более 26 тысяч единиц техники, включая 17,8 тысячи мусоровозов и 8,5 тысячи единиц другой спецтехники. Для стабильной работы отрасли регионы вводят дополнительные меры: устанавливают лимиты на заправку спецтехники и организуют её обслуживание вне очереди. Это позволяет сохранять бесперебойный вывоз отходов.
«На штабе также рассмотрели строительство объектов обращения с ТКО в Башкирии, Ульяновской области и Республике Алтай. Так, в Башкирии планируется создать 11 объектов, в Ульяновской области — один комплекс по обращению с отходами, в Республике Алтай — пять объектов», — уточнили в пресс-службе правительства РФ.
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