Жители Башкирии с сентября смогут пользоваться цифровым рублем

Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщил Банк России.
Для этого нужно открыть счет на платформе Банка России. Это можно сделать в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе.
Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей — два: один счет как у физического лица и второй — для ведения бизнеса.
Человек сможет пополнить счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет. Также будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.
Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца текущего года действует льготный период — комиссии за платежи и переводы взиматься не будут. С 2027 года для ИП и компаний начнут действовать тарифы, которые станут минимальными на платежном рынке.
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