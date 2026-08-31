Понедельник, 31 Августа 2026
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:41 (UTC+5), 31 Августа 2026

Жители Башкирии с сентября смогут пользоваться цифровым рублем

Для этого нужно открыть счет на платформе Банка России.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

Крупнейшие банки и розничные компании с 1 сентября открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С этой даты можно будет при желании пользоваться новой формой национальной валюты, сообщил Банк России.

Для этого нужно открыть счет на платформе Банка России. Это можно сделать в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. 

Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей — два: один счет как у физического лица и второй — для ведения бизнеса. 

Человек сможет пополнить счет цифрового рубля со своих банковских счетов на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. Для бизнеса лимита на пополнение нет. Также будут доступны переводы между гражданами, компаниями, а также платежи в бюджет и из бюджета, оплата покупок, возвраты.

Все платежи и переводы в цифровых рублях для граждан бесплатные. Для бизнеса до конца текущего года действует льготный период — комиссии за платежи и переводы взиматься не будут. С 2027 года для ИП и компаний начнут действовать тарифы, которые станут минимальными на платежном рынке.

Ранее Башинформ сообщал, что ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми увеличатся до 1,5 лет.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru