Башкирия готовится к финреформе: цифровой рубль и ипотечные каникулы

Можно будет расплачиваться цифровыми рублями

Клиенты крупных банков смогут пользоваться цифровыми рублями. Для этого понадобится открыть специальный кошелек. Он будет доступен через мобильные приложения всех банков, которые уже начали работать с цифрорублем. Клиентам больше не придется переводить цифровые рубли между своими счетами в разных банках. После этого можно без комиссий:

— пополнять кошелек цифрорубля с обычных банковских счетов — до 300 тысяч рублей в месяц;

— переводить цифровые рубли на кошельки других людей — без ограничений;

— оплачивать товары и услуги в супермаркетах, маркетплейсах, автосалонах и других крупных компаниях — без ограничений.

Появится единый QR-код для оплаты покупок

Множество QR-кодов для оплаты на кассе — уходят в прошлое. Теперь их заменит один универсальный код. Если его отсканировать, покупатель попадет на страницу со всеми доступными способами расчетов и выберет самый выгодный для себя вариант. К примеру, Систему быстрых платежей, платежный сервис банка, рассрочку, оплату частями или цифровыми рублями. Больше не придется терять кешбэк, скидки и бонусы из-за того, что телефон случайно считал не тот QR-код.

Ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми увеличатся до 1,5 лет

Как правило, ипотечные каникулы предоставляются на полгода. Однако семьи, в которых появился второй и последующий ребенок, смогут взять перерыв до полутора лет. При этом не придется подтверждать, что финансовое положение ухудшилось. Достаточно лишь выполнить ряд условий:

— семья еще не брала ипотечные каникулы по этому кредиту;

— ипотека оформлена на единственное жилье;

— сумма кредита не превышает 15 млн рублей.

Важно знать, что ипотечные каникулы закончатся, когда младшему ребенку исполнится 1,5 года либо с момента усыновления пройдет 18 месяцев.

Каникулы не ухудшают кредитную историю заемщика. Пока они продолжаются, банк не может досрочно расторгнуть договор, взыскать заложенное жилье и начислить штрафы за уже допущенные просрочки.

После каникул необходимо будет платить долг по прежнему графику, который действовал до начала перерыва. Когда закроете платежи по графику — нужно будет погасить взносы, которые поставили на паузу в первые полгода ипотечных каникул.

Криптовалюта выйдет из серой зоны

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» выведет работу с криптовалютами из серой зоны. Он устанавливает правила на рынке цифровых валют и помогает криптоинвесторам защищать свои права.

Поскольку криптовалюта — непредсказуемый инструмент, несущий в себе высокие риски потерь, инвестировать в нее можно будет только после специального тестирования. Неквалифицированным инвесторам будут доступны только самые ликвидные цифровые валюты: Биткоин (Bitcoin), Эфириум (Ethereum) и Тезер Ю Эс Ди Ти (Tether USDT). Через одного посредника — брокера, криптообменник или управляющего — сумма вложений за год не должна превышать 300 тысяч рублей.

Квалифицированные инвесторы вправе торговать любой криптовалютой на биржевом и внебиржевом рынках без ограничения по сумме.

Все операции с криптой будут проходить через биржи, брокеров, управляющих, цифровые депозитарии и криптообменники, которые должны войти в реестры Банка России до 1 июля 2027 года. Их обязанность — обеспечить безопасность сделок.

Оплачивать криптовалютой товары и услуги в России все также нельзя. Однако инвесторы могут обменивать ее на ценные бумаги и российские цифровые финансовые активы.

Инвесторы смогут за минуты переводить активы другому брокеру

Смена брокера обычно вызывала много сложностей у инвесторов. Зачастую приходилось собирать кучу бумаг и лично подавать заявления в офисе старого и нового посредников. Теперь процесс, который затягивался на несколько дней, будет занимать около 25 минут. Инвестору будет достаточно подать поручение своему текущему брокеру, чтобы он перевел активы новому посреднику. Это можно сделать на сайте или в приложении старого брокера.

Вырастет лимит налогового вычета на долгосрочные сбережения

Максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет на долгосрочные сбережения, увеличится с 400 000 до 500 000 рублей. Но это изменение будет действовать только для родителей, которые делают долгосрочные сбережения в пользу своих детей — несовершеннолетних или студентов-очников до 24 лет. Причем лимит может увеличиться лишь за счет взносов в пользу ребенка.

К долгосрочным сбережениям относятся:

— программа долгосрочных сбережений (ПДС);

— индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3);

— программы дополнительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) — для взносов, которые вы делали с 1 января 2025 года;

— полисы добровольного страхования жизни — для договоров сроком не менее 5 лет, которые были оформлены начиная с 2025 года.

К примеру, если вы положили на свой счет ПДС 500 000 рублей, а на счет ребенка — 50 000 рублей, то сможете получить вычет только с 450 000 рублей = 400 000 рублей (по вашим счетам) + 50 000 рублей (по детскому счету).

Если деньги на долгосрочные сбережения ребенка переводили оба родителя, то каждый из них вправе запросить вычет со своих взносов.

Для полисов страхования жизни появятся новые лимиты налогового вычета

Ранее владельцы долгосрочных полисов страхования жизни могли оформить социальный налоговый вычет. Для него максимальная сумма, с которой можно было запросить возврат, равна 150 000 рублей. Теперь для договоров добровольного страхования жизни будет действовать вычет на долгосрочные сбережения, который уже действует для ИИС, ПДС и НПО. Для него предельная сумма для расчета возврата составляет 400 000 рублей. А в некоторых случаях достигает 500 000 рублей — когда родители делают долгосрочные сбережения для своих детей.

По новым правилам оформить вычет разрешается в следующих случаях:

вы купили полис страхования жизни не раньше 1 января 2025 года;

срок договора — не меньше 5 лет, начиная с 2027 года срок владения каждый год будет постепенно увеличиваться на 1 год и к 2031 году достигнет 10 лет;

вы оформили страховку на себя или своих близких родственников;

у вас не более трех договоров страхования жизни.

По страховым взносам, которые вы делали в 2025 году, можно выбрать, каким вычетом воспользоваться — социальным или на долгосрочные сбережения. Но начиная с 2026 года удастся оформить только вычет на долгосрочные сбережения.