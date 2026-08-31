Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Госкомитет Башкирии по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета, предупредил граждан о том, что с 1 по 7 сентября в отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Отмечается, что в таких условиях любая искра или неосторожное обращение с огнём могут обернуться бедой. Сухая трава и порывистый ветер способствуют тому, что пламя распространяется молниеносно и за считанные минуты охватывает огромные площади.

Поэтому категорически запрещено:

разводить костры в лесах и на прилегающих территориях;

сжигать сухую траву, мусор и горючие материалы;

проводить любые работы с открытым огнём;

оставлять непотушенные сигареты, спички и другие источники возгорания.

Ранее под Уфой в гараже вспыхнул электромобиль.