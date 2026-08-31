Под Уфой в гараже вспыхнул электромобиль

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, на момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение внутри кирпичного гаража, вплотную пристроенного к жилому дому.
«В результате возгорания огнем поврежден находившийся внутри легковой автомобиль Chevrolet Volt, а также внутренняя отделка гаража по всей площади. Стены и потолок строения значительно закопчены. Погибших и пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Пожар был оперативно ликвидирован совместными силами МЧС России и МБУ УПО Уфы. К тушению привлекались три спецмашины и девять огнеборцев. Отмечается, что пожарным удалось остановить распространение пламени и не допустить перехода огня на жилой дом.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.
Ранее в Башкирии огнеборцы ликвидировали крупный пожар и спасли человека.
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