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13:12 (UTC+5), 31 Августа 2026

Под Уфой в гараже вспыхнул электромобиль

Ранним утром 30 августа поступило сообщение о возгорании в селе Нижегородка Уфимского района по улице Центральной.

Фото: МЧС по РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, на момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение внутри кирпичного гаража, вплотную пристроенного к жилому дому.

«В результате возгорания огнем поврежден находившийся внутри легковой автомобиль Chevrolet Volt, а также внутренняя отделка гаража по всей площади. Стены и потолок строения значительно закопчены. Погибших и пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Пожар был оперативно ликвидирован совместными силами МЧС России и МБУ УПО Уфы. К тушению привлекались три спецмашины и девять огнеборцев. Отмечается, что пожарным удалось остановить распространение пламени и не допустить перехода огня на жилой дом.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.

Ранее в Башкирии огнеборцы ликвидировали крупный пожар и спасли человека.

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