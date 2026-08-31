В Уфе школьница нашла на помойке двух белок дегу

В башкирской столице школьница спасла двух белок дегу. Возвращаясь домой из магазина, возле мусорных контейнеров на Дуванском бульваре девочка обратила внимание на две клетки, в одной из которых кто-то шевелился. Девочка не растерялась и позвонила в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Пока животные находятся у них на попечении. Им ищут новый дом. Особи уже взрослые. То есть кто-то длительное время их содержал дома, а потом по неизвестным причинам решил избавиться таким жестоким способом.

Примечательно, что это уже второй случай за последнее время, когда хозяева выкидывают дегу на помойку. Напомним, недавно малышей приютил сотрудник Спецавтохозяйства. Бедолаг уже забрал новый хозяин.

Руководитель «Пин и Пуф» в беседе с журналистом «Башинформа» отметил, что дегу не капризные в уходе. Это довольно контактные животные, поэтому подойдут в качестве питомцев детям.