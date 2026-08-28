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14:29 (UTC+5), 28 Августа 2026

Двое белок дегу, выброшенных на мусорную площадку в Уфе, ищут новый дом

Малышей выбросили, как мусор.

Фото: Дмитрий Стрельников | Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Ксения Калинина

На днях сотрудник Спецавтохозяйства по уборке Уфы во время планового вывоза мусора обнаружил оставленную у баков клетку с двумя белками дегу.

«Малышей он вынужденно забрал с собой и поместил у себя дома в карантин. Так как возможности содержать белых дегу у него нет, он обратился к нам», — рассказал руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Животные оказались в крайне уязвимом положении: домашние дегу не приспособлены к жизни на улице, быстро становятся добычей хищников или погибают от стресса и переохлаждения.

Сейчас белки находятся под присмотром специалистов центра. Им уже ищут новую семью.

Ранее под Уфой спасли коршуна, застрявшего крылом в фонаре.

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