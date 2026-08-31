В России с 1 сентября заработает шеринг станций мобильных операторов

1 сентября 2026 года начинает работу механизм совместного использования базовых станций сотовой связи крупными операторами в малых населённых пунктах и на федеральных трассах. Соответствующее постановление правительства вышло в мае текущего года.

Вместо того, чтобы строить свою базу на малонаселённой территории или на дороге, операторы смогут арендовать друг у друга или башенных компаний физические объекты - столбы, контейнеры, электропитание, и даже радиочастоты (с сохранением ядра своей сети). Операторы смогут, не неся больших трат, обеспечить связью своих абонентов в пути и предложить свои услуги проживающим в отдалённых местах.

Также с 1 сентября: появится цифровой рубль, банки начнут считать выданные карты, а в школах на уроках запретят телефоны.