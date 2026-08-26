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12:19 (UTC+5), 26 Августа 2026

В новом учебном году в школах Башкирии запретят телефоны

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

С 1 сентября 2026 года школьникам на уроках запретят использовать телефоны во всех школах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. С началом нового учебного года вступает в силу приказ, подписанный 8 мая текущего года.

Как следует из документа, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. Использование гаджетов на переменах регулирует каждая школа отдельно.

Напомним, в 2024 году депутаты Курултая Башкирии приняли аналогичный региональный закон.

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