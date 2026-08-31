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16:31 (UTC+5), 31 Августа 2026

В нацпарке Башкирии спасли птенца черного дрозда от ястреба

Фото: Нацпарк «Башкирия» | Официальный канал в мессенджере Мах
Ляйсан Закирова

Сотрудники нацпарка «Башкирия» вмешались в «кровавые разборки» птиц. В дендрарии возле офиса в Нугуше они услышали отчаянные крики пернатого и отправились выяснить, что там происходит.

Оказалось, ястреб-перепелятник поймал птенца чёрного дрозда. Неподалёку беспокойно суетились его родители. Перелетая с ветки на ветку, тревожными криками они пытались отвлечь хищника.

Испугавшись людей, ястреб отлетел и оставил добычу. Однако далеко улетать не стал, некоторое время кружил поблизости, пытаясь вернуться за своей едой.

Пострадавшего дрозда перенесли в укромное место. Возможно, он поправится, но не исключено, что ястреб все-таки завершит свой обед, подчеркнули в дирекции.

«Трагические встречи хищника и добычи — неотъемлемая часть природы. Ястреб охотится, чтобы выжить. Нам остается наблюдать и повиноваться законам природы», – говорится в сообщении нацпарка.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения о требованиях по обязательной маркировке домашних птиц.

Нацпарк "Башкирия" Официальный канал в мессенджере Мах
Фото: Нацпарк "Башкирия" | Официальный канал в мессенджере Мах
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