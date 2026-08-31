В нацпарке Башкирии спасли птенца черного дрозда от ястреба

Сотрудники нацпарка «Башкирия» вмешались в «кровавые разборки» птиц. В дендрарии возле офиса в Нугуше они услышали отчаянные крики пернатого и отправились выяснить, что там происходит.

Оказалось, ястреб-перепелятник поймал птенца чёрного дрозда. Неподалёку беспокойно суетились его родители. Перелетая с ветки на ветку, тревожными криками они пытались отвлечь хищника.

Испугавшись людей, ястреб отлетел и оставил добычу. Однако далеко улетать не стал, некоторое время кружил поблизости, пытаясь вернуться за своей едой.

Пострадавшего дрозда перенесли в укромное место. Возможно, он поправится, но не исключено, что ястреб все-таки завершит свой обед, подчеркнули в дирекции.

«Трагические встречи хищника и добычи — неотъемлемая часть природы. Ястреб охотится, чтобы выжить. Нам остается наблюдать и повиноваться законам природы», – говорится в сообщении нацпарка.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения о требованиях по обязательной маркировке домашних птиц.