Кур по осени считают: жителей Башкирии обязали регистрировать домашних птиц

Миф или правда?

Владельцы личных подсобных хозяйств в Башкирии в последние дни активно обсуждают вопрос, нужно ли ставить на учет кур или гусей? К тому же в социальных сетях завирусились ролики, как фермеры приходят в МФЦ с домашними птицами в руках, чтобы якобы зарегистрировать их. Поэтому у некоторых сложилось впечатление, что новость фейковая.

Но это не вброс. Действительно, с 1 сентября в России вступают в силу требования об обязательной маркировке кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.

Кому нужно зарегистрироваться?

Всем владельцам личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 птиц.

Отдельного «паспорта» у каждой несушки не будет. Их разрешено регистрировать группой, присваивается общий идентификационный номер.

Правила маркировки

Нести кур и других пернатых в МФЦ для маркировки не нужно. Фермерам и сельчанам необходимо обратиться в местную ветстанцию. Там данные о птицах введут в специальную систему «Хорриот».

Владельцы должны предоставить ветеринарам следующие данные: примерные даты вывода птицы, тип содержания, сведения о владельце, проведённые лечебные и профилактические мероприятия. В дальнейшем придется сообщать ветслужбе о любых изменениях в поголовье. Например, о появлении цыплят, падеже птицы, смене владельца или места содержания.

«Хорриот» – компонент государственной информационной системы, предназначенный для представления в ФГИС «ВетИС» информации об учете животных, о проведенных профилактических, диагностических (за исключением лабораторных исследований), лечебных и иных мероприятиях, об установлении или отмене ограничительных мероприятий, например карантина.

Сколько стоит?

Услуга внесения в систему «Хорриот» бесплатная.

Но каждый собственник должен будет за свой счет изготовить табличку, которую размещают на помещении, где содержатся птицы. Она должна быть из материалов, устойчивых к внешним воздействиям. На ней собственники обязаны разместить информацию о виде, породе, дате маркирования, владельце и другие данные.

Будут ли штрафы, если не промаркировать?

Сейчас маркировку должны провести все, у кого есть поголовье более десятка птиц. С 2029 года обязательной станет маркировка и меньшего количества животных. Согласно требованиям, работу владельцы должны были провести уже к 1 сентября. То есть в распоряжении сельчан и фермеров остался буквально один день.

Но, как пояснила «Башинформу» начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора Башкирии Лейсан Хакимова, штрафовать за отсутствие маркировки никого не будут.

«Да, владельцы должны соблюдать ветеринарные правила, в том числе по маркированию животных и птиц, где установлены сроки. Но это не говорит, что с первых же дней их начнут наказывать. Никто не будет штрафовать. Специалисты Россельхознадзора будут проводить в первую очередь профилактические мероприятия, разъясняя необходимость постановки на учет», – подчеркнула она.

Конечно, к тем владельцам, которые злостно уклоняются от «переписи» кур, позже начнут применять штрафные санкции. По требованию прокуратуры специалисты надзорного ведомства смогут проводить проверки. Если нарушение подтвердится, то сумма денежного наказания будет начинаться от 1000 рублей.

Для чего нужен учет?

Маркировка птиц станет завершающим этапом реализации постановления правительства РФ № 550 «Об утверждении Правил осуществления учета животных и перечня видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных», принятого в 2023 году.

До этого поэтапно через специальный сервис уже промаркировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года – кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь пернатых. Также к 1 сентября нужно промаркировать верблюдов и оленей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Мера направлена на повышение биологической защищённости хозяйств. Учет поможет отслеживать поголовье и предотвращать распространение опасных болезней, что в конечном счёте сделает продукцию птицеводства более безопасной.

Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения, что изменится в финансовой сфере Башкирии с 1 сентября 2026 года.