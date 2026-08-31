В Башкирии у школ обновили почти все «зебры»

В рамках подготовки к новому учебному году были обследованы участки дорог около школ и детских садов. Об этом 31 августа на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила глава регионального минтранса Любовь Минакова.

«По данным муниципалитетов, возле образовательных организаций на местных дорогах с асфальтобетонным покрытием на 1507 пешеходных переходах (или 99,6%) обновлена разметка „зебра“. Также для снижения скорости на данных участках дорог оборудовано порядка 1300 искусственных неровностей. На 456 пешеходных переходах имеется щебеночный тип покрытия, поэтому разметка на них не наносится, а устанавливаются и обновляются дорожные знаки „Пешеходный переход“. На региональных дорогах также обновлена разметка „зебра“ на 164 пешеходных переходах (или 100%), и оборудовано 98 искусственных сооружений», — доложила она.

Таким образом, основные участки дорог общего пользования, проходящие вблизи школ и детских садов, подготовлены к началу учебного года.

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