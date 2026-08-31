В Башкирии стартует выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Жители Башкирии смогут принять участие в очередном опросе статистиков региона.

С 5 сентября по 2 октября 2026 года Башстат проведет выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Интервьюер обязан предъявить удостоверение работника Федеральной службы государственной статистики, предупредили в Башстате.

Наблюдение организуется для формирования официальной статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

«Результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, которые используются при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности», — пояснили статистики.

Обследованию, проводимому выборочным методом во всех регионах Российской Федерации, подлежит 60 тысяч домашних хозяйств.

Наблюдение осуществляется на основе личного опроса населения по месту проживания в составе отобранных для наблюдения домохозяйств по формам федерального статистического наблюдения:

№ 1 — здоровье населения «Вопросник для домохозяйства» — со слов одного из членов домохозяйства в возрасте 18 лет и старше (ответственное лицо);

№ 2 — здоровье населения «Вопросник для взрослого» — лица в возрасте 15 лет и старше, установленные в составе домохозяйства, за исключением лиц, отсутствующих на момент проведения опроса, и лиц, не имеющих возможности дать информацию о себе лично по состоянию здоровья;

№ 3 — здоровье населения «Вопросник для детей» — о детях и подростках в возрасте до 15 лет со слов одного из их родителей (или опекуна).

Сбор сведений производится на условиях согласия респондентов участвовать в наблюдении, без предоставления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

«Вся информация, полученная от респондентов, строго конфиденциальна. Данные будут использоваться в обобщенном виде исключительно для анализа результатов исследования», — подытожили в Башстате.

Как ранее сообщил Башинформ, минторг Башкирии в преддверии Дня финансиста запустил «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.