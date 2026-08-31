В Башкирии посчитали школьников

Преподавание в общеобразовательных организациях велось на русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском языках. Кроме того, как самостоятельный предмет (факультативно или в кружках), школьники в Башкирии изучают чувашский, удмуртский и мордовский языки.

Что касается ссузов, то в 2025/2026 учебном году в 93 образовательных организациях среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена обучались 96 тысяч студентов. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 22,6 тысячи студентов.

По данным министерства науки и высшего образования РФ, в девяти образовательных организациях высшего образования, а также в 18 филиалах вузов обучались 109 тысяч студентов. Из них в государственных вузах – 104,1 тысячи, в негосударственных – 4,9 тысячи студентов.

В сфере образования в Башкирии трудятся сейчас более 112 тысяч человек, или 12% от общей численности работников организаций республики. Уровень образования учителей в регионе достаточно высок: 91% имеют высшее образование.

Среди преподавателей ссузов 120 человек имеет ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента – 9. Из профессорско-преподавательского состава вузов ученую степень доктора наук имеют 646 преподавателей, кандидата наук – 2518, ученое звание профессора – 376, доцента – 1593.

Подготовку научных кадров в Башкирии ведут 13 аспирантур и 4 докторантуры. В аспирантуре на конец 2025 года обучались 1718 человек, докторантуре – 22. В 2025 году выпущено 263 аспиранта, резюмировали статистики.

Ранее руководитель региона Радий Хабиров высоко оценил итоги приёмной кампании в вузах Башкирии, сообщил Башинформ.