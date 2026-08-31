В Башкирии посчитали школьников

Как отметили в Башстате, в регионе действует разветвленная сеть образовательных организаций, обеспечивающих получение общего, профессионального и высшего образования.
По данным министерства просвещения РФ, в 2025/2026 учебном году в Башкирии насчитывалось 1239 общеобразовательных организаций всех форм собственности, занимающихся подготовкой по основным программам общего образования, с общим контингентом обучающихся 512,3 тысячи человек. Из них в гимназических классах по программам повышенного уровня обучались 53,7 тысячи учащихся, в лицейских классах – 41,1 тысячи, в классах с углубленным изучением отдельных предметов – 30,3 тысячи учащихся.
Основная часть школьников получала образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в 13 частных школах обучались 2173 учащихся (0,4% от общей численности обучающихся).
Преподавание в общеобразовательных организациях велось на русском, башкирском, татарском, чувашском, марийском и удмуртском языках. Кроме того, как самостоятельный предмет (факультативно или в кружках), школьники в Башкирии изучают чувашский, удмуртский и мордовский языки.
Что касается ссузов, то в 2025/2026 учебном году в 93 образовательных организациях среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена обучались 96 тысяч студентов. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 22,6 тысячи студентов.
По данным министерства науки и высшего образования РФ, в девяти образовательных организациях высшего образования, а также в 18 филиалах вузов обучались 109 тысяч студентов. Из них в государственных вузах – 104,1 тысячи, в негосударственных – 4,9 тысячи студентов.
В сфере образования в Башкирии трудятся сейчас более 112 тысяч человек, или 12% от общей численности работников организаций республики. Уровень образования учителей в регионе достаточно высок: 91% имеют высшее образование.
Среди преподавателей ссузов 120 человек имеет ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента – 9. Из профессорско-преподавательского состава вузов ученую степень доктора наук имеют 646 преподавателей, кандидата наук – 2518, ученое звание профессора – 376, доцента – 1593.
Подготовку научных кадров в Башкирии ведут 13 аспирантур и 4 докторантуры. В аспирантуре на конец 2025 года обучались 1718 человек, докторантуре – 22. В 2025 году выпущено 263 аспиранта, резюмировали статистики.
Ранее руководитель региона Радий Хабиров высоко оценил итоги приёмной кампании в вузах Башкирии, сообщил Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.