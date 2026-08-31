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07:24 (UTC+5), 31 Августа 2026

В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность»

Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Фото: Кирилл Первов | официальный канал в МАХ
Альфия Аглиуллина

На территории республики объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом утром 31 августа сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон.

С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.

Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.

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