В Башкирии на безопасность школ и колледжей направили 25 млн рублей

Свыше 500 тысяч школьников и студентов колледжей сядут за парты в Республике Башкортостан в новом учебном году. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании с главами муниципалитетов. Из них более 41 тысячи — первоклассники, а 119 тысяч — студенты ссузов.
По словам Назарова, все образовательные учреждения прошли категорирование по уровню опасности. Школы первой и второй категорий переведены на новую двухрежимную систему охраны с привлечением квалифицированных специалистов. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно направили 25 миллионов рублей.
Как доложил министр просвещения Ильдар Мавлетбердин, проверку готовности провели совместно с МЧС, МВД, Росгвардией, Роспотребнадзором и родительскими комитетами. К учебному году полностью готовы почти две с половиной тысячи объектов: 944 детских сада, 1206 школ, 90 колледжей, 205 организаций дополнительного образования.
По данным образовательного ведомства наружное освещение установлено у 99% зданий. Системы видеонаблюдения работают в 97,2% учреждений. Системы контроля доступа смонтированы на 96% объектов.
За год сотрудники министерства вместе с местными властями отработали алгоритмы действий при вооруженном нападении, обнаружении взрывчатки и атаках беспилотников. Для этого в республике провели пять масштабных учений с участием МЧС, Росгвардии, МВД и ФСБ.
Кроме того, ведомство регулярно анализирует защищенность школ от криминальных угроз и проводит методическую работу с персоналом.
Масштабные изменения коснулись и самих зданий. За последние 5 лет капитальный ремонт прошел в 217 школах. Сейчас в обновленных помещениях учатся более 91 тысячи детей.
Отдельно решен вопрос подвоза: 56,5 тысячи учащихся ежедневно возят 1633 школьных автобуса.
Андрей Назаров дал поручение главам районов завершить оставшиеся работы по пожарной и антитеррористической безопасности, а также закончить ремонты, чтобы не сорвать начало учебного процесса.
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