С 1 сентября в России изменятся условия сверхурочной работы

Вместе с тем для госслужащих с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с особо вредными условиями (подклассы 3.3 и 3.4) лимит останется прежним. А тех, кто трудится во вредных условиях 3.1 и 3.2, а также предпенсионеров и пенсионеров можно привлекать к труду свыше 120 часов только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Кроме того, закон вводит новое основание для увольнения. Расторгнуть договор за хищение на рабочем месте теперь можно не только по приговору суда, но и при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам — например, при назначении судебного штрафа.
Ещё одно послабление — для малого бизнеса. Заключать срочные трудовые договоры теперь смогут компании со штатом до 70 человек вместо прежних 35.
Напомним, жители республики при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.