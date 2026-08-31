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11:05 (UTC+5), 31 Августа 2026

С 1 сентября в России изменятся условия сверхурочной работы

Годовой лимит переработок работодатель сможет увеличить вдвое — со 120 до 240 часов, но только если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, пояснили в Гострудинспекции Башкирии.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Иван Вавилов
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Вместе с тем для госслужащих с высокой нагрузкой по внутреннему совместительству и работников с особо вредными условиями (подклассы 3.3 и 3.4) лимит останется прежним. А тех, кто трудится во вредных условиях 3.1 и 3.2, а также предпенсионеров и пенсионеров можно привлекать к труду свыше 120 часов только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Кроме того, закон вводит новое основание для увольнения. Расторгнуть договор за хищение на рабочем месте теперь можно не только по приговору суда, но и при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам — например, при назначении судебного штрафа.

Ещё одно послабление — для малого бизнеса. Заключать срочные трудовые договоры теперь смогут компании со штатом до 70 человек вместо прежних 35.

Напомним, жители республики при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной.

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