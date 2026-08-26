Жители Башкирии при чрезвычайных ситуациях получат оплачиваемый выходной

С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон, который вводит новые трудовые гарантии для граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Как пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова, работники, фактически проживающие в зоне ЧС и утратившие имущество, получают право на дополнительный оплачиваемый выходной день, а также на отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней.

Речь идёт о сотрудниках, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Для этого в Трудовой кодекс ввели новую статью 186.1 и внесли изменения в статью 128, регулирующую предоставление «административных» отпусков.

Как подчеркнули в ведомстве, новые нормы позволят пострадавшим получить время для решения семейно-бытовых вопросов без риска потерять работу.

Ранее в гострудинспекции разъяснили, кому положен удлинённый отпуск и как можно заменить часть дней денежной компенсацией.