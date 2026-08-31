Радий Хабиров объявил о старте международного чемпионата «Геовызов»

О начале соревнований Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

«Сегодня мы даём старт 4-му международному геологическому чемпионату „Геовызов“. В этом году он проводится уже в 4-й раз. Проводим в парке „Патриот“. Ребята из 13 стран приехали. Мы их сегодня поприветствуем».

За четыре года чемпионат проделал путь от всероссийской студенческой олимпиады до крупнейшего международного форума, отметил он.

Более 300 молодых геологов из 40 команд будут бороться за победу до 9 сентября. Участникам предстоит пройти 12 этапов, включающих полевые работы и решение задач по поиску месторождений. Для многих это не просто соревнование, но и шанс на трудоустройство. Победители получат стажировки на ведущих предприятиях отрасли.

Ранее «Башинформ» сообщал о приезде участников чемпионата.