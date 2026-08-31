Радий Хабиров раскрыл, в чем значимость событийного туризма для Башкирии

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии отметил, что событийный туризм является важным инструментом для продвижения республики.

«К этому не надо относиться как к какому-то баловству. Это очень серьезный инструмент продвижения и региона, и муниципалитетов. Второе – это большая часть экономики, возможность продать товары», – отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», в текущем году пять масштабных событий, организованных в Башкирии, получили федеральные субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это фестивали «Есть фест», «На рахате», «Медь» и «Бирская старина». Пятое событие состоится до конца года.