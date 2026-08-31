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14:29 (UTC+5), 31 Августа 2026

Пять фестивалей Башкирии получили федеральное финансирование

Фото: Азат Мухамедьянов | Пресс-служба Главы РБ
Ляйсан Закирова
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Организаторы масштабных событий в Башкирии, привлекающих большой турпоток, могут рассчитывать на федеральную поддержку. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» финансирование получили пять республиканских мероприятий. По условиям, мероприятие должно собрать не менее 10 тысяч посетителей, а 30% расходов организаторы покрывают за счёт внебюджетных средств. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Благодаря федеральной поддержке в республике уже прошли четыре крупных события:

  • в июне в Уфе — гастрофестиваль «Есть фест» (собрал более 153 тысяч гостей);
  • в июле в Мелеузовском и Ишимбайском районах — фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» (25 тысяч посетителей);
  • в июле в уфимском парке «Кашкадан» — международный фестиваль здоровья и туризма «На рахате» (14 тысяч гостей);
  • в августе в Бирске — праздник исторической реконструкции «Бирская старина» (12 тысяч участников и зрителей).

Ещё один фестиваль-получатель субсидии состоится до конца года.

Ранее «Башинформ» публиковал аналитический материал, почему всё больше путешественников выбирают республику и что делается для того, чтобы турпоток не иссякал.

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