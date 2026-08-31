Пять фестивалей Башкирии получили федеральное финансирование

Организаторы масштабных событий в Башкирии, привлекающих большой турпоток, могут рассчитывать на федеральную поддержку. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» финансирование получили пять республиканских мероприятий. По условиям, мероприятие должно собрать не менее 10 тысяч посетителей, а 30% расходов организаторы покрывают за счёт внебюджетных средств. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
Благодаря федеральной поддержке в республике уже прошли четыре крупных события:
Ещё один фестиваль-получатель субсидии состоится до конца года.
Ранее «Башинформ» публиковал аналитический материал, почему всё больше путешественников выбирают республику и что делается для того, чтобы турпоток не иссякал.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.