Пять фестивалей Башкирии получили федеральное финансирование

Организаторы масштабных событий в Башкирии, привлекающих большой турпоток, могут рассчитывать на федеральную поддержку. В этом году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» финансирование получили пять республиканских мероприятий. По условиям, мероприятие должно собрать не менее 10 тысяч посетителей, а 30% расходов организаторы покрывают за счёт внебюджетных средств. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Благодаря федеральной поддержке в республике уже прошли четыре крупных события:

в июне в Уфе — гастрофестиваль «Есть фест» (собрал более 153 тысяч гостей);

(собрал более 153 тысяч гостей); в июле в Мелеузовском и Ишимбайском районах — фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь» (25 тысяч посетителей);

(25 тысяч посетителей); в июле в уфимском парке «Кашкадан» — международный фестиваль здоровья и туризма «На рахате» (14 тысяч гостей);

(14 тысяч гостей); в августе в Бирске — праздник исторической реконструкции «Бирская старина» (12 тысяч участников и зрителей).

Ещё один фестиваль-получатель субсидии состоится до конца года.

Ранее «Башинформ» публиковал аналитический материал, почему всё больше путешественников выбирают республику и что делается для того, чтобы турпоток не иссякал.