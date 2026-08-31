«До холодов осталось меньше двух месяцев — сроки сжатые. Новые контейнерные площадки и ремонт существующих должны быть завершены. В целом по республике график выдерживается, но есть муниципалитеты, которые притормозили. Прошу глав активизироваться и закрыть все вопросы до 15 ноября», — поручил глава кабмина.
Что касается дорог к полигонам, то в нескольких районах республики подъездные пути находятся в плохом состоянии. Техника застревает, графики срываются. Там, где дороги до сих пор бесхозяйные, следует оперативно поставить их на баланс. Очень важно привести в порядок, чтобы никакие дожди и грязь не мешали вывозу.
«Система выстроена, инструменты есть. Наша задача — довести до конца каждое направление. Рассчитываю на ответственный подход каждого», — подытожил Андрей Назаров.
О сложном балансе экологии и экономики в Башкирии читайте в большом интервью Башинформа с председателем Российского экологического общества, председателем общественно-экспертного совета нацпроекта «Экологическое благополучие» Рашидом Исмаиловым.
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