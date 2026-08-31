«Растительные отходы занимают много места, их складируют рядом с баками, а то и вовсе бросают где попало. Нагрузка на систему обращения с ТКО выросла, и здесь нужна чёткая связка: региональные операторы должны вывозить отходы без сбоев, а муниципалитеты — оперативно убирать навалы на площадках. Если кто-то из звеньев выпадет, порядок навести будет уже сложнее», — заявил Андрей Назаров.



Между тем в регионе уже есть хорошие результаты. Так, за восемь месяцев текущего года муниципалитеты закупили 652 контейнера на замену при плане 370. По дополнительным контейнерам тоже плюс: 181 единица при плане 133. Что касается новых контейнерных площадок — созданы 82 при плане 79.



Однако есть и над чем работать.

«До холодов осталось меньше двух месяцев — сроки сжатые. Новые контейнерные площадки и ремонт существующих должны быть завершены. В целом по республике график выдерживается, но есть муниципалитеты, которые притормозили. Прошу глав активизироваться и закрыть все вопросы до 15 ноября», — поручил глава кабмина.



Что касается дорог к полигонам, то в нескольких районах республики подъездные пути находятся в плохом состоянии. Техника застревает, графики срываются. Там, где дороги до сих пор бесхозяйные, следует оперативно поставить их на баланс. Очень важно привести в порядок, чтобы никакие дожди и грязь не мешали вывозу.



«Система выстроена, инструменты есть. Наша задача — довести до конца каждое направление. Рассчитываю на ответственный подход каждого», — подытожил Андрей Назаров.

О сложном балансе экологии и экономики в Башкирии читайте в большом интервью Башинформа с председателем Российского экологического общества, председателем общественно-экспертного совета нацпроекта «Экологическое благополучие» Рашидом Исмаиловым.