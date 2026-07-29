Национальный проект «Экологическое благополучие» стал логичным, но более глубоким продолжением нацпроекта «Экология». Если предыдущая программа во многом решала задачи расчистки накопленного ущерба, то новый нацпроект нацелен на создание комфортной среды для жизни здесь и сейчас. О перспективах Башкортостана в интервью «Башинформу» рассказал председатель Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета нацпроекта «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов.

— Республика Башкортостан, с учетом того, что у нее хорошо развита промышленность, в том числе химическая и нефтеперерабатывающая, всегда была регионом, входящим в красную зону. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет.

— Я бы ушел от упрощенного деления на «красное» и «зеленое». Экологическое благополучие - это сложный баланс между экономикой и природой. Башкортостан, обладая колоссальным промышленным потенциалом в нефтепереработке и химии, действительно испытывает концентрированную техногенную нагрузку. Но мы видим, что и руководство региона, и профильное министерство осознают эту ответственность.

Сегодня важнее не вешать ярлык «красной зоны», а смотреть на динамику. А она такова: в рамках федерального проекта «Чистый воздух» такие города, как Салават и Стерлитамак, находятся под особым контролем. Внедряется система сводных расчетов выбросов, и по итогам прошлого года мы видим постепенное снижение валовых выбросов от стационарных источников. Проблема не снята, но вектор движения задан верный.

— Основные показатели нацпроекта «Экологическое благополучие» необходимо достичь к 2030 году. Как Вы думаете, есть ли у Башкортостана шансы выполнить заявленные показатели, какие проблемы в республике сейчас наблюдаются, особенно фонят? Над какими задачами республике еще нужно экстренно, быстро поработать?

— Если говорить о шансах, то у республики есть эффективная система управления и поддержка федерального центра, но есть и зоны, требующие настоящего прорыва. Я бы выделил три критических трека.

Первый - это «Реформа чистоты». По данным отчетов минэкологии РБ, объем образования твердых коммунальных отходов в регионе стабильно высок, но прирост доли сортируемых отходов идет не теми темпами, которых требует нацпроект. Наша задача к 2030 году - обеспечить 100% сортировку. Это значит, что строительство мусоросортировочных комплексов должно быть ускорено.

Второй болевой момент - качество воды. Учитывая специфику промышленных центров Башкортостана, сбросы в водные объекты требуют жесточайшего контроля и модернизации очистных сооружений. Это дорогостоящие проекты, но они жизненно необходимы.

Третий, самый чувствительный для жителей, - качество атмосферного воздуха. Предприятиям нефтехимии нужно активнее переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ) и ставить автоматические датчики контроля выбросов. Как я уже говорил ранее: открытый бизнес - безопасный бизнес.

— Данные государственных докладов за прошлый год уже опубликованы. Давайте посмотрим на них не как на сводку, а как на диагноз. Что сегодня происходит с главными экологическими артериями Башкирии - воздухом, водой, лесами и системой обращения с отходами? Где цифры говорят о реальном переломе, а где мы видим опасную стагнацию?

— В итоговых отчетах минэкологии республики картина складывается многослойная. Начну, пожалуй, с самого чувствительного для жителей - атмосферного воздуха в Уфе. Долгие годы он характеризовался как «высокий» уровень загрязнения, но сейчас мы фиксируем осторожный позитив: по ряду специфических примесей, в частности по бенз(а)пирену, наметилось снижение концентраций. Это прямое следствие многомиллиардных инвестиций в модернизацию уфимских нефтеперерабатывающих заводов.

Однако зацикливаться только на трубах заводов неправильно: колоссальную долю в общий фон сейчас вносит автомобильный транспорт. Поэтому переход на газомоторное топливо и развитие электротранспорта - не просто тренд, а насущная необходимость для улучшения экологических условий жизни.

Если говорить о воде, здесь я бы назвал ситуацию напряженной, требующей системных решений. Модернизация городских очистных идет, но ливневая канализация и сбросы промышленных предприятий все еще создают критическую нагрузку на водные объекты. Без внедрения наилучших доступных технологий на производстве и кардинального обновления коммунальной инфраструктуры, что как раз и заложено в новый федеральный проект «Вода России», мы рискуем законсервировать проблему на десятилетия.

В сфере обращения с отходами видим классическую ситуацию, когда темпы строительства инфраструктуры отстают от амбиций нацпроекта. Объем образования ТКО стабилен, но доля сортировки пока далека от целевых 100%.

Мы еще не перешагнули важный психологический рубеж в 50%, а значит, строительство современных объектов инфраструктуры обращения с отходами должно быть радикально ускорено. Без этого мы не сможем уйти от банального захоронения на полигонах.

И, наконец, то, что безусловно радует, - развитие особо охраняемых природных территорий. Здесь Башкортостан выступает как пример для многих регионов: создание новых ООПТ, грамотная политика по сохранению популяций диких животных, развитие экотуризма - это мощный вклад в формирование экологического каркаса, который держит всю экосистему. Важно этот темп не снижать.

— Правительство Башкортостана поручило муниципалитетам завершить декларирование и страхование гидротехнических сооружений. Как Вы оцениваете безопасность ГТС в республике?

— Тема ГТС для Башкортостана, где множество прудов, водохранилищ и накопителей, является крайне острой. Когда мы говорим об экологическом благополучии, мы не имеем права забывать о техногенной безопасности. Авария на даже небольшом гидротехническом сооружении способна привести к экологической катастрофе местного масштаба. Поручения правительства о наведении порядка в страховании и декларировании - абсолютно верные.

Мы поддерживаем жесткий подход: все ГТС должны быть идентифицированы, иметь хозяина и застрахованную ответственность. Особенно это касается бесхозных сооружений. Там, где собственник не установлен, муниципалитеты должны брать их на баланс. Надеюсь, минэкологии РБ будет жестко спрашивать с глав муниципалитетов за исполнение этой задачи.

— Во многих СМИ сейчас используется термин режим «черного неба» - это период, когда из-за неблагоприятных метеоусловий (НМУ), в первую очередь, отсутствия ветра, загрязняющие вещества накапливаются в воздухе особенно активно. Насколько корректно использовать такой термин для нашей республики или речь идет все-таки только о регионах, где развита угольная промышленность?

— Термин «черное небо» - это журналистский сленг неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он не научный, шаблонный и теряющий свою актуальность. И не совсем применим к Башкортостану. Если в других промышленных регионах основную роль играют угольные ТЭЦ, то в Башкирии при штиле и температурной инверсии над городами накапливается сложный коктейль из выбросов нефтехимических производств и автотранспорта. Поэтому, когда в Уфе в безветренную погоду мы видим смог - это и есть те самые НМУ.

Задача властей - не просто объявлять режим, а требовать от предприятий в этот период реального снижения выбросов, вплоть до остановки части технологических процессов. Это тяжело экономически, но это вопрос здоровья людей.

Хочу подчеркнуть, нацпроект «Экологическое благополучие» - не гонка за абстрактными процентами. Это наша совместная работа по защите здоровья миллионов людей. У Башкортостана есть мощный потенциал, и я уверен, что к 2030 году республика справится с ключевыми вызовами. Российское экологическое общество будет оказывать этому всемерную экспертную поддержку.