На горе Иремель в Башкирии выпал первый снег

В последние дни лета на горе Иремель выпал первый снег. Об этом сообщил опытный гид Илнур Байзигитов. Он отметил, что погода на горе всегда очень переменчива. Обильный снегопад буквально через пять минут сменяется ярким солнцем и наоборот. По многолетним наблюдениям, уже с середины сентября там случаются метели. А снежный покров на горе не тает более 200 дней. Отдельные участки можно встретить даже летом. По народным приметам, если снег на Иремеле выпал раньше 14 октября, то следующее лето будет теплым.
К слову, гид сопровождал восхождение этно-группы AY YOLA. Экстремальные погодные условия музыкантов не испугали. Они дошли до вершины и даже сыграли на курае.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидаются холодные ночи. Столбики термометров опустятся до +1, +6 градусов.
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