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07:31 (UTC+5), 31 Августа 2026

Последний день лета в Башкирии встретит жителей температурными качелями

Уже с 1 сентября синоптики обещают постепенное потепление.

Фото: Анастасия Другова | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В понедельник, 31 августа, в республике фиксируется температурные качели. Если днем воздух прогреется до +14, +19°, что вполне комфортно для конца августа, то ночью местами по республике столбики термометров опускались до +1, +6.

Уже с 1 сентября синоптики обещают постепенное потепление: днем воздух будет прогреваться до +17, +22°, а к 2 сентября — до +25°. Однако ночи останутся холодными, что говорит о приближении осени. Осадков в ближайшие трое суток не прогнозируется.

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