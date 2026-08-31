Последний день лета в Башкирии встретит жителей температурными качелями

В понедельник, 31 августа, в республике фиксируется температурные качели. Если днем воздух прогреется до +14, +19°, что вполне комфортно для конца августа, то ночью местами по республике столбики термометров опускались до +1, +6.
Уже с 1 сентября синоптики обещают постепенное потепление: днем воздух будет прогреваться до +17, +22°, а к 2 сентября — до +25°. Однако ночи останутся холодными, что говорит о приближении осени. Осадков в ближайшие трое суток не прогнозируется.
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