Хабиров поручил усилить безопасность школ при помощи ИИ

При любой попытке проникновения посторонних людей на территорию школ должен срабатывать автоматический сигнал. Внедрить такую ИИ-технологию Глава Башкирии Радий Хабиров в учебных заведениях региона поручил вице-премьеру республики Олегу Ли и руководителю минпросвещения РБ Ильдару Мавлетбердину.
«Вот представьте — сидит сотрудник ЧОПа, и у него выводится 200 камер. Человек не в состоянии будет уследить за всеми. Нужно, чтобы при любой попытке проникновения на территорию школы автоматически раздавался сигнал, такие технологии уже есть. В пилотном режиме надо начать потихонечку в школах это внедрять», — заявил Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
О том, из чего складывается безопасность школьника в Башкирии, читайте в материале «Башинформа».
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