Жителей Башкирии предупредили о заморозках до -3°

По данным синоптиков, 31 августа на территории республики ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1,+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +14,+19°.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог прогнозируется дымка с видимостью 1-2 км.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°, днем +16,+18°.

Ранее в Башкирии был дан прогноз погоды на начало недели.