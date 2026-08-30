В Башкирии дан прогноз погоды на начало недели

По данным Башгидромета, 31 августа на территории республики ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +1,+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +14,+19°.
Ночью и утром на отдельных участках автодорог дымка, видимость 1-2 км.
В Уфе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°, днем +16,+18°.
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