В Уфе этим летом отдохнули более 110 тысяч детей

Как отметил и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов, особое внимание было уделено тем, кому поддержка нужнее всего. Для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для ребят участников СВО организовали профильные смены.
«При этом лето стало временем не только для отдыха. Более 47 тысяч школьников участвовали в благоустройстве и озеленении своих школ. Продолжаем обновлять и инфраструктуру: в „Луче“ отремонтировали три корпуса и столовую, в „Чайке“ появился новый модуль „Теремок“, — сообщил Рустам Шарипов.
По его словам, в планах и дальше развивать загородные лагеря, обновлять базу, расширять профильные смены и создавать условия, чтобы каждые каникулы были для детей не просто временем отдыха, а возможностью вырасти, научиться новому и окрепнуть.
Ранее психолог из Уфы объяснила, почему дети по-разному адаптируются к школе.
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