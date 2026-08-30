В Уфе этим летом отдохнули более 110 тысяч детей

Как отметил и. о. мэра Уфы Рустам Шарипов, особое внимание было уделено тем, кому поддержка нужнее всего. Для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и для ребят участников СВО организовали профильные смены.

«При этом лето стало временем не только для отдыха. Более 47 тысяч школьников участвовали в благоустройстве и озеленении своих школ. Продолжаем обновлять и инфраструктуру: в „Луче“ отремонтировали три корпуса и столовую, в „Чайке“ появился новый модуль „Теремок“, — сообщил Рустам Шарипов.

По его словам, в планах и дальше развивать загородные лагеря, обновлять базу, расширять профильные смены и создавать условия, чтобы каждые каникулы были для детей не просто временем отдыха, а возможностью вырасти, научиться новому и окрепнуть.

Ранее психолог из Уфы объяснила, почему дети по-разному адаптируются к школе.