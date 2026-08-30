В небе над Башкирией Сатурн сблизится с Луной

Сатурн выделяется яркостью среди окружающих его звезд. 30 августа он взошел вечером в 21.13 и ночью 31 августа будет виден немного ниже и левее Луны, как яркая звездочка, сообщили в Уфимском городском планетарии,
Убывающая Луна будет в фазе близкой к последней четверти, Солнцем будет освещено 92% лунного диска.
Сатурн будет виден до тех пор, пока не растает в лучах утренней зари. А Луна будет видна и на дневном небе, она зайдет за горизонт на западе в 09.54 по уфимскому времени.
Ранее жителей Башкирии предупредили о заморозках до -3°.
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