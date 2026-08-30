В ГАИ Уфы сообщили результаты массовых рейдов водителей

Традиционно сотрудники госавтоинспекции Уфы провели проверки водителей. Рейды были направлены на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, в рамках данных мероприятий было проверено более 208 автомобилей и каждый водитель. Трое из них находились за рулём в состоянии опьянения. Всего составлено более 50 административных материалов за нарушения ПДД.

Ранее в ГАИ Башкирии прокомментировали резонансное задержание мотоциклиста.