Воскресенье, 30 Августа 2026
Уфа
+9 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:37 (UTC+5), 30 Августа 2026

В Башкирии в горно-металлургической отрасли занято более 11 тысяч человек

30 августа отмечается День шахтера.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

История горного дела в Башкортостане уходит в XV век, когда началось освоение Урала и Сибири в составе России. Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, особая страница связана с именем нашего земляка Исмагила Тасимова — инициатора создания Санкт-Петербургского горного института, первого высшего учебного заведения для подготовки горных инженеров. Сегодня в отрасли занято более 11 тысяч человек.

«Они работают в непростых условиях, так как наша горно-металлургическая отрасль сейчас находится под серьезным внешним давлением. При этом в 2025 году предприятия республики добыли около 8 млн тонн руды, индекс промпроизводства составил 109,8%, а объем отгруженной продукции достиг 78 млрд рублей», — сообщил Андрей Назаров.

«Башкирская медь», Учалинский и Бурибаевский ГОКи, «Башзолото» и Башкирская золотодобывающая компания реализуют инвестпроекты общей стоимостью более 135 млрд рублей. В Хайбуллинском районе АО «Полиметалл» осваивает Новопетровское месторождение, а сырье планируется перерабатывать на модернизированной фабрике Сибайского ГОКа.

«Спасибо за ваш тяжелый и необходимый труд. Желаю здоровья, благополучия и новых достижений!» — поздравил шахтеров с праздником премьер-министр правительства РБ.

Ранее в Башкирии набирает ход «зимняя» посевная кампания.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru