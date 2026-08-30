В Башкирии в горно-металлургической отрасли занято более 11 тысяч человек

История горного дела в Башкортостане уходит в XV век, когда началось освоение Урала и Сибири в составе России. Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, особая страница связана с именем нашего земляка Исмагила Тасимова — инициатора создания Санкт-Петербургского горного института, первого высшего учебного заведения для подготовки горных инженеров. Сегодня в отрасли занято более 11 тысяч человек.
«Они работают в непростых условиях, так как наша горно-металлургическая отрасль сейчас находится под серьезным внешним давлением. При этом в 2025 году предприятия республики добыли около 8 млн тонн руды, индекс промпроизводства составил 109,8%, а объем отгруженной продукции достиг 78 млрд рублей», — сообщил Андрей Назаров.
«Башкирская медь», Учалинский и Бурибаевский ГОКи, «Башзолото» и Башкирская золотодобывающая компания реализуют инвестпроекты общей стоимостью более 135 млрд рублей. В Хайбуллинском районе АО «Полиметалл» осваивает Новопетровское месторождение, а сырье планируется перерабатывать на модернизированной фабрике Сибайского ГОКа.
«Спасибо за ваш тяжелый и необходимый труд. Желаю здоровья, благополучия и новых достижений!» — поздравил шахтеров с праздником премьер-министр правительства РБ.
Ранее в Башкирии набирает ход «зимняя» посевная кампания.
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