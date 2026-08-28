В Башкирии набирает ход «зимняя» посевная кампания

На сегодняшний день озимый сев проведен на площади более 89 тысяч гектаров. Посеяно 20 тысяч гектаров озимой ржи и 69 тысяч гектаров озимой пшеницы. Кроме того, в некоторых районах республики сеют тритикале и озимый рапс.

«В лидерах — Давлекановский, Стерлитамакский и Аургазинский районы, в каждом из них хозяйства засеяли более 6,5 тысячи гектаров озимых культур. Это от 33 до 44% к плану. В среднем по региону показатель пока составляет 24%», — уточнили в аграрном ведомстве.



Напомним, площади с озимым зерновыми культурами под урожай 2026 года в республике составили около 290 тысяч гектаров. Урожай озимых зерновых превысил 964 тысячи тонн, с каждого гектара получено более 35 центнеров зерна.

О том, как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России, читайте в большом материале Башинформа.