Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+10 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
16:02 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Башкирии набирает ход «зимняя» посевная кампания

В Башкирии активно ведется сев озимых культур под урожай 2027 года. Аграрии по максимуму используют погожие дни, сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

На сегодняшний день озимый сев проведен на площади более 89 тысяч гектаров. Посеяно 20 тысяч гектаров озимой ржи и 69 тысяч гектаров озимой пшеницы. Кроме того, в некоторых районах республики сеют тритикале и озимый рапс.

«В лидерах — Давлекановский, Стерлитамакский и Аургазинский районы, в каждом из них хозяйства засеяли более 6,5 тысячи гектаров озимых культур. Это от 33 до 44% к плану. В среднем по региону показатель пока составляет 24%», — уточнили в аграрном ведомстве. 
 
Напомним, площади с озимым зерновыми культурами под урожай 2026 года в республике составили около 290 тысяч гектаров. Урожай озимых зерновых превысил 964 тысячи тонн, с каждого гектара получено более 35 центнеров зерна.

О том, как АПК Башкирии вышел в топ-10 лидеров России, читайте в большом материале Башинформа.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru