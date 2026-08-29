В Башкирии туристам напомнили о необходимости регистрации перед походами

Для регистрации группы необходимо заполнить онлайн-форму на сайте МЧС России. В заявке следует указать точный состав группы, контактные данные руководителя, подробный план маршрута. Информация будет передана в оперативные службы региона.
Регистрация туристической группы обеспечивает безопасность путешественников и позволяет экстренным службам быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства.
Особое внимание ведомство уделяет маршрутам повышенной сложности. Организаторам таких походов настоятельно рекомендуется привлекать профессионального аттестованного инструктора-проводника. Это является обязательным условием для обеспечения безопасности.
Чем Башкирия привлекает туристов со всего мира, читайте в материале «Башинформа».
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