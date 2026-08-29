В Башкирии школьные автобусы оказались не готовы к новому учебному году

По результатам надзорных мероприятий было установлено, что три школьных автобуса не были готовы к началу учебного года. В ходе совместной проверки с сотрудниками ГИБДД выявлено, что в транспорте использовались огнетушители и аптечки с истекшими сроками эксплуатации, не было противооткатных устройств.
После вмешательства надзорного ведомства выявленные недостатки устранены. Автобусы допущены к перевозке школьников.
Ранее сообщалось, что в школах Башкирии завершены масштабные проверки на безопасность.
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