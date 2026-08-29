В Башкирии проходят массовые проверки водителей на трассах

Сегодня в утренние часы сотрудники Госавтоинспекции проводят сплошные проверки транспортных средств.

Патрулирование усилено на следующих участках автодорог:

М-5 «Урал»: 1307-й и 1495-й километры;

Уфа – Янаул: 103-й километр;

Подъезд к М-12 (а/д Р-240): 101-й и 206-й километры;

Уфа – Оренбург: 120-й километр;

Уфа – Белорецк: 204-й километр.

Основная цель профилактического мероприятия — пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Инспекторы уделяют особое внимание выявлению водителей с признаками опьянения, лиц, управляющих транспортом без прав или после лишения, а также контролю за соблюдением правил перевозки детей.

Госавтоинспекция просит автомобилистов отнестись к проводимым мерам с пониманием. Данные рейды направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее в Башкирии задержали 19-летнего парня, повторно севшего за руль пьяным.