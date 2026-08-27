В Башкирии юноша повторно сел за руль пьяным

Как установлено судом, в мае 2026 года юноша, который всего двумя месяцами ранее был привлечён к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль отцовской ВАЗ 21093. Нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Ранее в Уфе осудили налётчиков, похитивших студента возле колледжа.