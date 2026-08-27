В Уфе осудили налетчиков, похитивших студента возле колледжа

Кировский районный суд вынес приговор двум жителям Уфы. Мужчин признали виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, преступление произошло в ноябре 2025 года. В поисках легкой наживы подсудимые на автомобиле «Лада Приора» подъехали к одному из колледжей города. Они высмотрели случайного прохожего-студента, силой затолкали его в машину под психологическим давлением и угрозами, а затем приставили к нему нож.
Требуя деньги, злоумышленники забрали у парня телефон. Через мобильное приложение они перевели себе 20 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также «Похищал и угрожал ножом: жительницу Уфы преследует бывший парень».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.