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14:26 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Уфе осудили налетчиков, похитивших студента возле колледжа

Гособвинитель доказал вину обоих участников нападения.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Кировский районный суд вынес приговор двум жителям Уфы. Мужчин признали виновными в похищении человека, разбое и вымогательстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, преступление произошло в ноябре 2025 года. В поисках легкой наживы подсудимые на автомобиле «Лада Приора» подъехали к одному из колледжей города. Они высмотрели случайного прохожего-студента, силой затолкали его в машину под психологическим давлением и угрозами, а затем приставили к нему нож.

Требуя деньги, злоумышленники забрали у парня телефон. Через мобильное приложение они перевели себе 20 тысяч рублей и потратили их по своему усмотрению.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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