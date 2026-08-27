Похищал и угрожал ножом: жительницу Уфы преследует бывший парень

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, поводом послужили сообщения в социальных сетях. По словам девушки, после расставания мужчина продолжает ее преследовать, угрожает ей самой и членам ее семьи. Потерпевшая утверждает, что ранее фигурант уже похищал ее и угрожал ножом. Несмотря на то, что полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством, подозреваемый до сих пор находится на свободе, из-за чего женщина всерьез опасается за свою жизнь.
В связи с этим Следком Башкирии обратился к прокуратуре с просьбой изъять материалы из органов внутренних дел и передать их для дальнейшего расследования следователям СК.
Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления ведомства Владимиру Архангельскому доложить в центральный аппарат о результатах рассмотрения вопроса о передаче уголовного дела и обо всех фактах, изложенных в публикации потерпевшей.
Ранее в Уфе директор фирмы скрыл от налоговой 18 млн рублей.
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