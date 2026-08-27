В Уфе директор фирмы скрыл от налоговой 18 млн рублей

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, у компании накопилась крупная задолженность перед государством — недоимка по налогам. Чтобы приставы не смогли списать эти деньги с арестованных счетов, директор придумал схему: он начал расплачиваться с бизнес-партнерами через другую фирму. Руководитель отправлял распорядительные письма контрагентам, чтобы те переводили оплату напрямую поставщикам, минуя заблокированные счета своей организации. Таким образом ему удалось скрыть от взыскания более 18 миллионов рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. При этом арест на имущество самой компании, наложенный ранее для обеспечения выплаты долга государству, сохранен — сумма ареста составляет 19 миллионов рублей.

Ранее в Башкирии экс-директора школы осудили за поборы с сотрудников.