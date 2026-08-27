В Башкирии экс-директора школы осудили за поборы с сотрудников

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, схема действовала пять лет — с 2018 по 2023 год. Директор оформляла фиктивные приказы о начислении премий своим подчиненным. Затем через своего заместителя она требовала вернуть часть этих денег наличными. Сама заместительница не знала о преступном умысле руководителя и просто передавала ей конверты.

Таким образом женщина собрала более 960 тысяч рублей и потратила их на личные нужды.

Суд назначил бывшей руководительнице наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ей запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных школах и детских садах сроком на один год.

Ранее террористку из Башкирии осудили за участие в сирийских боях.