Террористку из Башкирии осудили за участие в сирийских боях

По данным следствия, женщина исповедовала радикальную исламскую идеологию и в 2014 году покинула Россию для вступления в одно из незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. В составе группировки она выполняла работы по обеспечению жизнедеятельности боевиков. Кроме того, фигурантка прошла обучение обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами, после чего принимала непосредственное участие в боевых столкновениях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

После разгрома вооруженного формирования женщина оказалась на территории Турции, откуда была депортирована в Российскую Федерацию.

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал злоумышленницу виновной по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «участие в незаконном вооруженном формировании». Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений Апелляционным военным судом и вступило в законную силу.

Ранее житель Сургута подкупил врача из Башкирии.