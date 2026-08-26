Житель Сургута подкупил врача из Башкирии

По информации прокуратуры РБ, мужчина с марта по сентябрь 2025 года передавал незаконные денежные вознаграждения врачу-терапевту местной больницы за оформление фиктивных листков нетрудоспособности без фактического проведения обследований.

На основании указанных поддельных документов обвиняемому начислили и выплатили пособие по временной трудоспособности на более чем 75 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела признал вину в совершении преступлений.

Уголовное дело направили в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ задержали «рекордсмена» по штрафам.