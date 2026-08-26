В Башкирии сотрудники ГАИ задержали «рекордсмена» по штрафам

Сотрудники спецбатальона ДПС задержали злостного неплательщика штрафов. По информации пресс-службы ведомства, накануне в Иглинском районе на 1542 км автодороги М‑5 «Урал» была остановлена грузовая «Скания» под управлением 25‑летнего водителя.

По данным информационных баз ГАИ, мужчина числился как злостный нарушитель ПДД и неплательщик штрафов. При детальной проверке выяснилось, что общая сумма финансовой задолженности данного водителя составляет 713 тысяч рублей, из них более 70 тысяч по административным штрафам за нарушения ПДД.

В связи с уклонением от исполнения административного наказания в отношении водителя сотрудники ГАИ составили 45 материалов по статье «неуплата административного штрафа в установленный срок». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Машину передали судебным приставам для дальнейшего разбирательства и применения мер принудительного взыскания задолженности.

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